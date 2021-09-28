Son dakika haberleri: Cizre Kaymakamı Tunç, şehit yakınları ve gazilerle görüştü

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, şehit aileleri gazilerle bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, İşkur Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tunç, şehit aileleri ve gazilere tüm kamu ve özel kurumlar ile kuruluşlarda azami hassasiyet gösterileceğini belirtti.

Toplantıda şehit aileleri ve gazilerin talepleri görüşüldü.