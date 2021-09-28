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Son dakika haberleri: Cizre Kaymakamı Tunç, şehit yakınları ve gazilerle görüştü

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cizre Kaymakamı Tunç, şehit yakınları ve gazilerle görüştü

Son dakika haberine göre Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, şehit aileleri gazilerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, şehit aileleri gazilerle bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Faruk Özervarlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Celal Azgan, İşkur Cizre Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tunç, şehit aileleri ve gazilere tüm kamu ve özel kurumlar ile kuruluşlarda azami hassasiyet gösterileceğini belirtti.

Toplantıda şehit aileleri ve gazilerin talepleri görüşüldü.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Cizre Kaymakamı Tunç, şehit yakınları ve gazilerle görüştü - Haberler
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