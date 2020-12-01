Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü

01.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:21

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Zana Coşkun yönetiminde bulunan ve plakası öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Konak Mahallesi yeni Şırnak kara yolunda şarampole devrilerek yanmaya başladı.

Tırın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan kömür torbaları, iş makinesiyle başka bir tıra yüklenerek kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü
Son dakika haberleri! Cizre'de şarampole devrilen kömür yüklü tır yandı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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