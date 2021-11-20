Son dakika haberleri! Cizre'de polis okula devam etmeyen öğrencileri ikna için evlerinde ziyaret etti
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri okula devam etmeyen öğrencileri ikna için evlerinde ziyaret etti.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri okula devam etmeyen öğrencileri ikna için evlerinde ziyaret etti.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Umuda Açan Nergis Çiçekleri" adlı proje kapsamında, maddi gerekçelerle okula devam etmediği belirlenen öğrencilerle evlerinde görüştü.
Eğitimin insan hayatındaki önemini anlatan ekipler aileleri ile de görüştükleri çocuklardan okula devam edeceklerine dair söz aldı.
Polisler çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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