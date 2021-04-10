Son dakika haberleri... Cizre'de Polis Haftası etkinliği
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Son dakika haberleri... Cizre'de Polis Haftası etkinliği

Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cizre'de Polis Haftası etkinliği

Bir son dakika haberine göre Cizre ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezdi.

Cizre ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin organize ettiği etkinlik kapsamında öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünü gezen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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