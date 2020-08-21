Son dakika haberleri! Cizre'de koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri... Cizre ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
21.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:22
Cizre ilçesinde koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun da katılımıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Sinanoğlu, esnafa hijyen, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
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Kaynak: AA