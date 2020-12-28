Son dakika haberleri! Cizre'de Dengbejlik kültürü Asker Cıziri ile devam ediyor
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Son dakika haberleri! Cizre'de Dengbejlik kültürü Asker Cıziri ile devam ediyor

28.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:44
Son dakika haberleri! Cizre'de Dengbejlik kültürü Asker Cıziri ile devam ediyor

Son dakika haberleri: Şırnak'ın Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yıllardır Cizre'de ses sanatçılığı yapan, bölge halkı tarafından sevilen en önemli Denbejlerinden biri olan Asker Cıziri'nin fotoğrafını, önemli Dengbejlerin arasına koydu.

Şırnak'ın Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yıllardır Cizre'de ses sanatçılığı yapan, bölge halkı tarafından sevilen en önemli Denbejlerinden biri olan Asker Cıziri'nin fotoğrafını, önemli Dengbejlerin arasına koydu.

Cizre'de yetişen ünlü Dengbejlerden Mehmet Arif Cıziri, Hasan Cıziri ve Sait Ağaye Cıziri (Seide Hemo) gibi ölümsüz Dengbejlerin arasında yer bulan Asker Cıziri, Cizre'de 45 yıldır hem kendi bestelerini hem de ekolü olan Mehmet Arif Cıziri'nin eserlerini seslendiriyor.

Asker Cıziri'nin fotoğrafı Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Dengbej Evi'nde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun katılımıyla asıldı.

Sinanoğlu, değerlilerin hayattayken sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Dengbejlik geleneğinin temsilcilerinden Asker Cıziri ile beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinanoğlu şunları kaydetti:

"Dengbejlik geleneğinin yaşatılması, genç nesillere aktarılması, bu bölgenin kültürünü, örfünü, adetini, inançlarını, dengbejlik üzerinden dillendirilerek yeni nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Asker Cıziri ile devam eden geleneğin, yeni dengbejlerle devam etmesi için Cizre Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi nedeniyle bu çalışmaları hayata geçiremedik, ancak biz istiyoruz ki Asker Cıziri, Mesut Cıziri ve Abdurrahman Cıziri'nin önderliğinde genç dengbejlerimiz yetişsin ve bu kültürde devam etsin. Asker Cıziri'de önemli temsilcilerinden bir tanesi kendisine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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