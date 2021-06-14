Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasında kalan Pamucak sahilinde kıyıya yanaşan Stenella coeruleoalba türü bir Çizgili Yunus denizde yüzen vatandaşlar tarafından görülerek, tekrar denize dönmesi için defalarca suya itilmesine rağmen ölü olarak kıyıya vurdu.

İzmir'in Selçuk ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi arasında kalan Pamucak sahilinde kıyıya yanaşan Stenella coeruleoalba türü bir Çizgili Yunus denizde yüzen vatandaşlar tarafından görülerek, tekrar denize dönmesi için defalarca suya itilmesine rağmen ölü olarak kıyıya vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen EKODOSD derneği, Tarım İlçe Müdürlüğü Uzmanları, Selçuk Belediyesi Veterineri, Haybulans ekibi ve Jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Antik liman önündeki iskelenin altına giren yunus, bulanık denizde kayalara çarparak bazı yaralar aldığı görüldü İskelenin altından çıkarılan Yunus, Kuşadası Sahil Güvenlik Botuna alınarak, derin sulara götürüldü. Burada denize bırakılan yunus akşam saatlerinde tekrar geldiği ve kıyıda yüzdüğü tespit edildi. EKODOSD'un sabah saatlerinde yaptığı incelemede yunusun bu sefer kumsala vurduğunu ve öldüğünü tespit edildi . 2.25 cm. boyutundaki yunustan doku örnekleri alındı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki deniz canlılarının gömüldüğü alana getirilen yunus, plastik şüphesiyle kontrol edildiğinde, yunusun karnından 89 cm. büyüklüğünde bir yavru çıkarıldı. Yunusun hamile olduğu anlaşıldı.

EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, "Aslında kıyıdan uzak ve ılıman suları seven Çizgili Yunuslar, eğer bir sorunu yoksa canlı olarak kıyıya pek gelmezler. Bu tür durumlarda vatandaşlar denize doğru itmek yerine, kıyıdaki sığlıkta üzerine ıslak bir havlu koyarak görevlilerin gelmesini beklemeleri daha doğru olacaktır. Ancak bu tür vakalar önemli sorun olmaktadır. Çünkü deniz memeleri için bir rehabilitasyon merkezi ne yazık ki yoktur. Deniz içinde de müdahale şansı çok azdır. Belki böyle bir merkez olsaydı, yunus denizden alınarak havuza konulup doğum için yardım edilebilirdi. Bu tür vakalarda taşımada kullanılmak üzere şişme yataklar ve geçici rehabilitasyon için portatif havuz projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 'le görüşeceğiz. Aynı zamanda da deniz memelileri konusunda uzman kuruluş olan TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)'la görüşerek, gerçek boyutlu S. yunuslarla, plajlarda vatandaşlarla bir eğitim çalışmasının yapılması, bilinçlendirme ve farkındalık yaratılması için öneri götüreceğiz" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Hande Ataizi Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Çizgili Yunus ölü olarak kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:49:29. #1.15#

title