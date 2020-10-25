Son dakika haberleri: Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak
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Son dakika haberleri: Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

25.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:32
Son dakika haberleri: Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak

Son dakika ekonomi haberi... Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı, 27 Ekim'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor.

27 Ekim'de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak.

Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor.

Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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