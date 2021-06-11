Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile cip çarpıştı.

Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile cip çarpıştı. Cip sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Erdemir Caddesine seyir halinde olan Neşat Ş. idaresindeki 54 B 6361 plakalı Range Rover marka cip, caddede seyir halinde olan İlknur Ç. İdaresindeki 67 EU 085 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İlçede bulunan özel bir hastanenin önünde olan kazada yaralanan cip sürücüsüne ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili otomobil sürücüsünün ifadesini alırken, araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir süre ara sokağın çıkışında bekleyen cip sürücüsü, yolun boş olduğunu düşünerek caddeye çıkmasının ardından, cadde üzerinde seyir halinde olan 67 EU 085 plakalı otomobilin yandan çarptığı görülüyor.

Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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