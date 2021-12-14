Son dakika haberleri | 'Cinsel saldırı' davasında eski eş, şikayetinden vazgeçti

BOLU (DHA) - BOLU'da, 2 çocuğunun annesi Ş.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamalarıyla S.B.'nin tutuksuz yargılanmasına başlandı. S.B., duruşmada cinsel saldırı olmadığını iddia ederken, Ş.S. ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

Kentte 5 ay önce meydana gelen olayda S.B., iddiaya göre, gece eski eşi Ş.S.'nin evine gitti. İçeri giren S.B., 2 çocuğunun annesine cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından Ş.S., eski eşinden şikayetçi oldu. Ş.S., savcılıktaki ifadesinde, "Saat 00.30 gibi kapının zili çaldı. Çocuklarım geldi, sandım. Kapıyı açtığımda eski kocamı karşımda gördüm. Bana 'Senden vazgeçtiğimi mi sandın?' diyerek sarılıp beni yere yatırdı. 'İmdat' diye bağırmama rağmen yardım istememe rağmen benimle zorla cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada 'Gel barışalım, sen de beni seviyorsun. Evimize gidelim' diye söylemde bulundu" dedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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