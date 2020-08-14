Son dakika haberleri! Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama
Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine yakalanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
14.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:07
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine yakalanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğunun "Beni pazarlamaya çalışıyorlar" diyerek şikayetçi olduğu şahıslar gözaltına alınarak bugün Ünye Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme çıkarılan A.Ö, S.A, T.D ve S.A adlı şahıslar tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA