Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
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Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'ın Amasra ilçesinde cinnet getiren bir polis memuru, görevli olduğu Kaymakamlık binası girişindeki nöbetçi kulübesinde başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde cinnet getiren bir polis memuru, görevli olduğu Kaymakamlık binası girişindeki nöbetçi kulübesinde başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi.

Olay, Amasra ilçesinde Kaymakamlık binası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yıldır polis memuru olarak görev yapan 46 yaşındaki Necati D., Kaymakamlık binası girişindeki nöbet kulübesinde başına dayadığı silahını ateşledi. Silah sesinin duyulması üzerine Kaymakamlık çalışanları ve çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan 112 ekiplerince yapılan kontrolde Necati D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapılırken, Necati D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - BARTIN

Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi
Cinnet getiren polis memuru hayatına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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