Son dakika haberleri... Çinli teknoloji şirketinde zehirlenme şüphesiyle 3 ölüm
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Son dakika haberleri... Çinli teknoloji şirketinde zehirlenme şüphesiyle 3 ölüm

28.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:45
Son dakika haberleri... Çinli teknoloji şirketinde zehirlenme şüphesiyle 3 ölüm

Bir son dakika haberine göre Çin'de bir teknoloji şirketinde zehirlendiği tahmin edilen 3 çalışanın hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çin'de bir teknoloji şirketinde zehirlendiği tahmin edilen 3 çalışanın hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Çin'in Şansi eyaletindeki Datong şehrinde yer alan bir teknoloji firmasında çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. Datong yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "27 Aralık sabah saatlerinde, Datong'daki Qingping Technology şirketinde şüpheli bir zehirlenme olayı yaşandı. Üç kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı ve 28 kişi gözlem altına alındı" ifadeleri yer aldı. Açıklamada iş yerinin mühürlendiği ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Çinli Web oyun şirketi Yoozoo'nun kurucusu milyarder Lin Qi de zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, bir şirket çalışanından şüphelenildiği bildirilmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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