Son dakika haberleri... Çinli kadın tenisçi eski Başbakan Yardımcısını cinsel tacizle suçladı

Çinli kadın tenisçi Şuai Pıng, eski Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Cang Gaoli'nin cinsel tacizine uğradığını iddia etti.

Şuai, sosyal medya uygulaması Weibo'da yaptığı paylaşımda, Cang'ın 3 yıl önce bir tenis maçının ardından kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ileri sürdü.

Paylaşım kısa süre sonra platformdan kaldırıldı.

Çin'de sosyal medyada, Batı'da iş, siyaset ve medya dünyasından ünlü ve etkili figürler hakkında cinsel taciz iddialarını gündeme taşıyan "#MeToo" hareketine benzer paylaşımların aktif şekilde engellenmesi dikkati çekiyor.

Taciz mağduru kadınlar yeterli kamuoyu desteğini arkasına alamadığı gibi hukuk önünde haklarını aramakta sıkıntılar yaşıyor.

Daha önce devlet televizyonu CCTV'nin ekran yüzü olan ünlü televizyon sunucusunun tacizine uğradığını ileri süren bir kadın stajyer iddialarını mahkemeye taşımış ancak sonuç alamamıştı.

Öte yandan internet şirketi Alibaba çalışanı bir kadının amiri konumundaki erkek çalışan hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da savcılar tarafından takipsizlik kararıyla rafa kaldırılmıştı.

Şuai'nin iddiaları, ülkenin güçlü siyaset sınıfına mensup biri hakkında ortaya atılan ilk somut suçlama olma özelliğini taşıyor.

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