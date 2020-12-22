Son dakika haberleri | - Çinli Bakan: "Borç tuzağına neden olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi iddiası temelsiz"

Son dakika haber: - Çinli Bakan: "Borç tuzağına neden olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi iddiası temelsiz" Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak ülkelerinden hiçbirinin, girişimin sözde bir borç tuzağına neden olduğu iddiasını onaylamadığını söyledi.

- Çinli Bakan: "Borç tuzağına neden olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi iddiası temelsiz"

PEKİN - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortak ülkelerinden hiçbirinin, girişimin sözde bir borç tuzağına neden olduğu iddiasını onaylamadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, dün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bir borç tuzağı yarattığı iddiasına yanıt verdi.

Sözcü Wang, şöyle konuştu:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, birbirine bağlılığı teşvik ederek tüm ülkelerin ortak kalkınmasını sağlamayı amaçlayan küresel bir ekonomik iş birliği girişimidir. Girişim önerildiğinden bu yana geçen yedi yıl içinde, uluslararası topluluktan coşkulu yanıt ve destek aldı. Şimdiye kadar 100'den fazla ülke ve düzinelerce uluslararası kuruluş, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni uygulamaya yönelik ortak çaba için 200'den fazla iş birliği belgesi imzaladı. Çok sayıda önemli iş birliği projesi de başlatıldı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi, tüm ülkeler için salgınla mücadele, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve insanların geçimini güvence altına almak için önemli bir rol oynayan risklere karşı dayanıklılık gösteriyor"

Wang, Sağlık, Dijital ve Yeşil İpek Yolu iş birliğinin Kuşak Yol İnisiyatifi kapsamında öne çıkan yeni noktalar olduğunu ve girişime dahil olan ülkelerin bu yıl video konferans aracılığıyla 30'dan fazla konferans düzenlediğini belirtti.

2020 Uluslararası İş Birliği için Kuşak ve Yol Forumu Danışma Konseyi cuma günü gerçekleştirildi. Wang, toplantı sırasında tüm katılımcıların Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda uluslararası iş birliği konusunda olumlu yorumlar yaptığını, Kuşak Yol İnisiyatifi'nin çok taraflılığı desteklediğini ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanmasına yardımcı olduğuna inandığını kaydetti.

Wang Yi konuşmasında, "Adalet, insanın kalbinde doğal olarak oturuyor. Şimdiye kadar, katılımcı ülkelerin hiçbiri sözde borç tuzağı iddiasını desteklemedi. Salgının ve dünya ekonomisindeki durgunluğun etkisi, gerçekten de bazı gelişmekte olan ülkelerin borç yüklerini artırdı. Çin hükümeti, ilgili Afrika ülkelerini 2020 sonu itibarıyla faizsiz kredilerden muaf tuttu, bu nedenle Çin, G20 Borç Servisi Askıya Alma Girişimi'ne en çok katkıda bulunan ülke oldu. Borçlu ülkelerin borç yapısı perspektifinden, çoğu borç, gelişmiş ülkelerdeki çok taraflı finans kurumlarından ve ticari alacaklılardan gelmektedir. Bu gelişmiş ülkeler, ilgili borç erteleme faaliyetlerine katılmalıdır. Borç sorunu, özünde bir az gelişmişlik sorunudur. Kuşak Yol iş birliğinin altyapı inşasını teşvik etmeye ve ilgili ülkelerde sanayileşme ile borç sorununa temel bir çözüm sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı