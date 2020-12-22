Son dakika haberleri! Çine'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Çine'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

22.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:14
Son dakika haberleri! Çine'de kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kaçak kazı yapan biri tarla sahibi olmak üzere 5 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta sonu Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Çine İlçe Jandarma Komutanlığı Elderesi Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri Elderesi ve İbrahim Kavağı Mahallerinde ikamet eden M.D., R.D., M.D., M.A.M. ve tarla sahibi M.A.U.'yu kaçak kazı yaparken yakaladı. Jandarma tarafından kazıda kullanılan malzemelere el konurken, 5 kişi gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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