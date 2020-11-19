Son dakika haberleri | Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya geldi
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Son dakika haberleri | Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya geldi

19.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:23
Son dakika haberleri | Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya geldi

Son dakika haberi: BUENOS Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya ulaştı.

BUENOS Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayından 120 bin doz Brezilya'ya ulaştı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo eyaletinin Çinli ilaç şirketiyle ilk etapta 6 milyon doz almak için anlaştığı ve Brezilya'da insanlar üzerinde 3. faz deneyleri yapılan CoronaVac aşı adayından 120 bin dozluk ilk parti, Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla Uluslararası Sao Paulo Guarulhos Havalimanına geldi.

Henüz uygulanması planlanmayan aşı adayını taşıyan uçak havalimanında Sao Paulo Valisi Joao Doria ve Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas tarafından karşılandı.

Doria, aralık ayında ilk etapta 6 milyon doz aşı alacaklarını belirtti ve bu rakama ocak ayında 40 milyon dozun daha ekleneceğini hatırlattı.

Aşının önemine değinen Doria, "Çok yakında 100 milyon doza ulaşabiliriz. Başka aşılarımız da olacak. Aşı hayat kurtarır ve ülkede hayatı normale döndürebilir." diye konuştu.

CoronaVac'nı Brezilya'daki deneyi

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı.

Ülkede 13 bin gönüllü üzerinde denen aşı adayının deneyleri, beklenmedik bir yan etki nedeniyle 10 Kasım'da durdurulmuş ve 12 Kasım'da yeniden başlatılmıştı.

Sao Paulo eyaleti, başarılı olması durumunda 46 milyon dozluk aşı almanın yanı sıra Çinli ilaç şirketiyle aşının üretimi için gerekli teknolojinin Butantan Enstitüsüne aktarılması üzerine anlaşmıştı.

Ülkede, Çin'in geliştirdiği CoronaVac aşı adayı, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile muhalifi Sao Paulo Valisi Doria arasında tartışmalara neden olmuştu.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 945 bin 849 kişide görülen virüs, 167 bin 455 kişinin ölümüne sebep oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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