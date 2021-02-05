Son dakika haberleri: Çin'in Anhui eyaletinde balıkçı teknesi alabora oldu: 10 ölü
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Son dakika haberleri: Çin'in Anhui eyaletinde balıkçı teknesi alabora oldu: 10 ölü

05.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:42
Son dakika haberleri: Çin'in Anhui eyaletinde balıkçı teknesi alabora oldu: 10 ölü

Son dakika haberler: Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki bir gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki bir gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Susong ilçesindeki Bohu Gölü'nde 14 kişiyi taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu.

Yetkililer, teknedeki 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin karaya çıkmayı başardığını, bir kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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