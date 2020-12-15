Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da
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Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da

15.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:33

Son dakika gündem haberine göre Çin'e giden trenden görüntüler TCDD Taşımacılık AŞ: 'Çin ihracat treni' Kazakistan'da" ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ, Çin'e giden tren hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çin'e giden trenden görüntüler TCDD Taşımacılık AŞ: 'Çin ihracat treni' Kazakistan'da"

ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ, Çin'e giden tren hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da
Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da
Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da
Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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