Son dakika haberleri: Çin ihracat treni Kazakistan'da
15.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:33
Son dakika gündem haberine göre Çin'e giden trenden görüntüler TCDD Taşımacılık AŞ: 'Çin ihracat treni' Kazakistan'da" ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ, Çin'e giden tren hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çin'e giden trenden görüntüler TCDD Taşımacılık AŞ: 'Çin ihracat treni' Kazakistan'da"
ANKARA - TCDD Taşımacılık AŞ, Çin'e giden tren hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı