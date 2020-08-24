Son dakika haberleri: Çin, Güney Çin Denizi'nde yeni askeri tatbikata başladı
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Son dakika haberleri: Çin, Güney Çin Denizi'nde yeni askeri tatbikata başladı

Son dakika haberi... Çin, kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde bir hafta sürecek askeri tatbikata başladı.

Son dakika haberleri: Çin, Güney Çin Denizi'nde yeni askeri tatbikata başladı
24.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:57

Çin, kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde bir hafta sürecek askeri tatbikata başladı.

Sahil Güvenlik İdaresi, yayımladığı açıklamada, bölgedeki sivil ve askeri gemilere tatbikat sahasının 5 deniz mili (9,26 kilometre) açığında seyretmeleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, donanmaya ait unsurların katıldığı tatbikatın hafta sonuna kadar süreceği ifade edildi.

Pekin yönetimi, temmuz sonunda bölgede uzun mesafe bombardıman uçakları ve diğer hava araçlarının katıldığı askeri tatbikat yaptığını duyurmuştu.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

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Kaynak: AA

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