Son dakika haberleri | Çin Dışişleri Bakanı: "BAE ve Çin arasındaki ilişkiler daha da güçleniyor"

Son dakika haber... Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi-Pekin ilişkilerinin daha da güçlendiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi-Pekin ilişkilerinin daha da güçlendiğini söyledi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Vang, İran'daki temaslarının ardından Abu Dabi'ye geçti.

Vang, 2 gün sürecek BAE ziyareti kapsamında ilk olarak Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Vang-Al Nahyan görüşmesinde, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve kapsamlı stratejik iş birliği konuları ele alındı.

Salgındaki iş birliği, iki ülke arasındaki derin güvenin sembolü

Vang, görüşmenin ardından WAM'a yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sinopharm aşısını onaylayan ilk ülkenin 9 Aralık 2020'de BAE olduğunu hatırlatan Vang, "BAE ve Çin'in Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği iş birliği, iki ülke arasındaki derin güvenin sembolüdür." dedi.

BAE'nin Orta Doğu, Arap ve İslam dünyasındaki yakın bir dost ülke olduğuna dikkati çeken Vang, "BAE ve Çin arasındaki ikili ilişkiler daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daima "yaratıcılık ve fayda" üzerinde geliştiğini söyleyen Vang, "Kovid-19 aşısı, geleneksel enerji, ekonomi, ticaret, yatırım, 5G ve diğer yüksek teknolojili cihazlar ile altyapı konularında iş birliğimiz söz konusu." diye konuştu.

BAE- Çin ilişkileri

WAM'ın aktardığı bilgiye göre, halihazırda yaklaşık 220 bin Çin vatandaşının ikamet ettiği BAE'yi yılda ortalama 2 milyon Çinli turist ziyaret ediyor.

Çin'in Orta Doğu ülkeleriyle ticaretinde BAE, Suudi Arabistan'dan sonra 2'nci sırada yer alıyor.

Çin ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yılın 11 ayında 44,7 milyar dolar oldu.

BAE, geçen yıl Çin'e yaklaşık 31 milyon ton petrol ürünü ihracatı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci