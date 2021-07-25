Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

- Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldi

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Halen kayıp durumda olan 5 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sel felaketinden eyalet genelinde 11.44 milyondan fazla kişinin etkilendiği, 1.38 milyondan fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. 16 Temmuz'dan bu yana rekor düzeyde sağanak yağış alan Henan'da tarım arazilerinin büyük zarar gördüğü, 24 bin 474 evde hasar meydana geldiği, 8 bin 876 evin ise yıkıldığı belirtildi. Yaraların sarılmaya devam edildiği eyalette yağışlar azalırken, eyalet başkenti Zhengzhou da dahil olmak üzere birçok yerde yardım çalışmaları sürüyor.

Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Çin'deki sel felaketinde can kaybı 63'e yükseldiKayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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