Son dakika haberleri! Çin'deki gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika gündem haberine göre Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında iki gün önce petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kayıp 14 kişiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında iki gün önce petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kayıp 14 kişiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü 3 bin ton benzin taşıyan petrol tankeri ile bir yük gemisi çarpışmış, kaza sonucu petrol tankerinde yangın çıkarken, yük gemisi ise çarpışmadan kısa süre sonra batmıştı. Kazanın ardından 3 kişi kurtarılırken 14 kişiye ise ulaşılamamıştı. Şanghay'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada, petrol tankerinde çıkan yangının bugün kontrol altına alındığı ve kayıp 14 kişiden 8'inin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Kayıp 6 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında 15 gemi ve 2 uçağın yer aldığı belirtildi.

Öte yandan kazaya yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA