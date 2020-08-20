Son dakika haberleri! - Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp
Son dakika haberi... - Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu yangın çıkarken, 14 kişiye ulaşılamadığı açıklandı.
20.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:43
- Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp
PEKİN - Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu yangın çıkarken, 14 kişiye ulaşılamadığı açıklandı.
Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında 3 bin ton benzin taşıdığı ifade edilen petrol tankeri ile bir yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucu petrol tankerinde yangın çıkarken, yük gemisi ise çarpışmadan kısa süre sonra battı. Gemilerde bulunan 3 kişinin kurtarıldığı, 14 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi.
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Kaynak: İHA