Son dakika haberleri... Çin'de öğretim görevlisi, Komünist Parti sekreterini öldürdü
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Son dakika haberleri... Çin'de öğretim görevlisi, Komünist Parti sekreterini öldürdü

Son dakika haberleri... Çin'de öğretim görevlisi, Komünist Parti sekreterini öldürdü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çin'in Şanghay kentinde Komünist Parti sekreteri, öğretim görevlisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinde Komünist Parti sekreteri, öğretim görevlisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Şanghay kentinde yer alan Fudan Üniversitesinde Ciang soyadlı 39 yaşındaki öğretim görevlisinin, 49 yaşındaki Komünist Parti sekreteri Vang Yongcın'ı bıçakla öldürdüğünü belirtti.

Yetkililer, Ciang'ın suçunu kabul ettiğini söyledi.

Fudan Üniversitesinden yapılan açıklamada, polis soruşturmasına yardımcı olmak amacıyla çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.

Üniversite, 2013'te yüksek lisans öğrencisinin, tartışmadan sonra oda arkadaşını zehirlediği başka bir cinayete sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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