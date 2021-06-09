Son dakika haberleri... Çin'de öğretim görevlisi, Komünist Parti sekreterini öldürdü
Bir son dakika haberine göre Çin'in Şanghay kentinde Komünist Parti sekreteri, öğretim görevlisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.
Çin'in Şanghay kentinde Komünist Parti sekreteri, öğretim görevlisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.
Polis yetkilileri, Şanghay kentinde yer alan Fudan Üniversitesinde Ciang soyadlı 39 yaşındaki öğretim görevlisinin, 49 yaşındaki Komünist Parti sekreteri Vang Yongcın'ı bıçakla öldürdüğünü belirtti.
Yetkililer, Ciang'ın suçunu kabul ettiğini söyledi.
Fudan Üniversitesinden yapılan açıklamada, polis soruşturmasına yardımcı olmak amacıyla çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.
Üniversite, 2013'te yüksek lisans öğrencisinin, tartışmadan sonra oda arkadaşını zehirlediği başka bir cinayete sahne olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz