Son dakika haberleri | Çin'de inşaat sahasında çökme nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Çin'in Anhui eyaletinde inşaat sahasında meydana gelen çökme sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Çin'in Anhui eyaletinde inşaat sahasında meydana gelen çökme sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, Anhui'de bulunan Çıngguan kasabasında dün yerel saatle 16.03'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Eyalet yetkilileri, inşaat sahasında çökme meydana geldiğini ve göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere