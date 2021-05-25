Son dakika haberleri! Çin'de fabrikada zehirlendiği tahmin edilen 7 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Çin'de fabrikada zehirlendiği tahmin edilen 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Çin'de fabrikada zehirlendiği tahmin edilen 7 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentindeki gıda işleme fabrikasında, zehirlendikleri düşünülen 7 kişinin cesedi bulundu.

Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentindeki gıda işleme fabrikasında, zehirlendikleri düşünülen 7 kişinin cesedi bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Yibin'deki fabrikada yerel saatle 15.00 civarında 7 kişinin cesedi bulundu ve zehirlendiği tahmin edilen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastanede görevli doktor, cesetler üzerinde yapılan klinik incelemenin, ölümlere hidrojen sülfür zehirlenmesinin neden olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Çalışanlardan biri, fabrikada giriş çıkışların kapatıldığını, polis, sağlık çalışanları ile itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq

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