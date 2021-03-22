Son dakika haberleri: Çin'de bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Çin'de bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü

22.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:52
Son dakika haberleri: Çin'de bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü

Son dakika haberi: Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir binada gerçekleşen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir binada gerçekleşen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'nun Panyu bölgesindeki bir köyde 59 yaşındaki bir kişi, yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturduğu binada patlamaya neden oldu.

Yetkililer, patlamada biri zanlı 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çin'de bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:57:01. #1.14#
title