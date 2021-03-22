Son dakika haberleri: Çin'de bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi öldü

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir binada gerçekleşen patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'nun Panyu bölgesindeki bir köyde 59 yaşındaki bir kişi, yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturduğu binada patlamaya neden oldu.

Yetkililer, patlamada biri zanlı 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya