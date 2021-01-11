Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur

11.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:24
Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur

Son dakika haberleri... Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, bir altın madeninde meydana gelen patlamada 22 işçi ocakta mahsur kaldı.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, bir altın madeninde meydana gelen patlamada 22 işçi ocakta mahsur kaldı.

Yentai yerel hükümetinin, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu oluşan şok dalgası sebebiyle maden ocağındaki asansör, merdivenler ve iletişim sistemleri zarar gördü. Patlamada 22 işçi yer altında mahsur kaldı.

İşçiler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çin'de altın madenindeki patlamada 22 işçi ocakta mahsur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 20:24:30. #1.14#
title