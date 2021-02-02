Son dakika haberleri! Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi
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Son dakika haberleri! Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi

02.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:06
Son dakika haberleri! Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte Kovid-19 aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.

Başkent Pekin ile Ciangsu ve Şantung eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi.

Şüphelilerin şişelere aşı formülü yerine tuzlu su koyduğu belirlendi.

Şebekenin geçen yıl eylülden bu yana sahte aşı imal ettiği ve yurt dışına pazarlamaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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