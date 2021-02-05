Son dakika haberleri | Çin, CGTN'in yayın lisansını iptal eden İngiltere'yi "hatasını düzeltmeye" çağırdı
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Son dakika haberleri | Çin, CGTN'in yayın lisansını iptal eden İngiltere'yi "hatasını düzeltmeye" çağırdı

05.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:35
Son dakika haberleri | Çin, CGTN'in yayın lisansını iptal eden İngiltere'yi

Bir son dakika haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'un, İngilizce yayın yapan CGTN'nin yayın lisansının iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ofcom'un ideolojik ön yargı ve siyasi nedenlerle İngiltere'de yayın yapan CGTN kanalına baskı yaptığını, teknik meseleleri siyasileştirdiğini, Çin medyasının ününe ve iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini" söyleyen Vang "Çin, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

"İngiliz tarafının bir yandan basın özgürlüğünü övmesi diğer yandan CGTN'nin yayınına müdahale etmesinin açıkça çifte standart ve siyasi baskı olduğu" değerlendirmesinde bulunan Vang, şunları kaydetti:

"Çin, İngiltere'yi siyasi manipülasyonu durdurmaya ve hatasını düzeltmeye çağırıyor. Çin tarafı gerekli karşı tedbirleri alma hakkını saklı tutuyor."

Ofcom'dan dün yapılan açıklamada CGTN'nin yayın lisansının iptal edildiği bildirilmişti.

CGTN'ye yasal şartları yerine getirmesi için yeterli süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Yayıncı ve izleyicinin ifade özgürlüğü haklarını da dikkate alarak yaptığımız değerlendirme sonucunda CGTN'nin İngiltere'de yayın lisansının iptal edilmesine karar verdik." ifadesi kullanılmıştı.

Ofcom, Temmuz 2020'de, CGTN'ye tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği ve haberlerinde baskı altında alınan itirafları yayınladığı gerekçeleriyle 3 soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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