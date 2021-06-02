Son dakika haberleri! Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Yellen ile çevrim içi görüştü
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Son dakika haberleri! Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Yellen ile çevrim içi görüştü

Son dakika haberleri! Çin Başbakan Yardımcısı Liu, ABD Hazine Bakanı Yellen ile çevrim içi görüştü
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki taraf "Çin-ABD ticari ilişkilerinin çok önemli olduğu" görüşünü paylaştı.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD Kapsamlı Ekonomik Diyaloğu Baş Müzakerecisi Liu, Yellen ile ekonomik durum, ikili ve çok taraflı iş birliği alanları ile karşılıklı endişeleri de içeren konularda görüş alışverişinde bulunarak, iletişimi sürdürmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Tarafların iki ülke arasındaki gümrük tarifelerine ilişkin konuları ele alıp almadığına yönelik bilgi paylaşılmadı.

ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018 yılında Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıkları geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin soya fasulyesi gibi bazı ABD ihraç ürünlerini almayı taahhüt etmişti.

ABD ve Çin ticaret heyetleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 başından bu yana yüz yüze görüşmüyor. Faz-1 anlaşmasının uygulanmasına dair detaylar konusunda telefon yoluyla daha düşük düzeyli temaslar yürütülüyor.

Liu, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile de 27 Mayıs'ta telefonda görüşmüştü. Çin Ticaret Bakanlığı, görüşmede tarafların, Biden yönetiminin ticaret ilişkilerini gözden geçirme çalışmasına ilişkin detayları konuştuğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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