Son dakika haberleri! Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ı ve Çıldır ilçesini ziyaret eden turistler, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır'da, göl yüzeyindeki buz tabakası özellikle kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Göldeki buz kalınlığını görmek ve üstünde gezinti keyfi yaşamak isteyenler, hafta sonunu Çıldır'da geçirmeyi tercih etti.

Güneşli havayı da fırsat bilen turistler, Atalay mevkisinde atlı kızak keyfini yaşadı.

Atlı kızakçı Ufuk Ada, AA muhabirine, hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyledi.

Son günlerde çok sayıda yerli ve yabancı turisti göl üzerinde gezdirdiklerini belirten Ada, "Bölgemizin tanıtımı amacıyla turistlere atlı kızak keyfini yaşatıyoruz. Amacımız hem kazanç elde etmek, hem bölgemizi ve Çıldır Gölümüzü tanıtmak." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Özgür Yıldız da atlı kızak keyfini ilk kez yaşadığını belirterek, Çıldır'a tekrar geleceğini dile getirdi.