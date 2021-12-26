Son dakika! Çıldır Gölü'nde buz üstünde atlı kızak keyfi

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ta yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, gölün üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kars- Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü, bugünlerde buz tutan yüzeyiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düşmesiyle Kars'ın Arpaçay ilçesinin Kütük Ev mevkisindeki gölün büyük bölümü buzla kaplandı.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, buz kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı gölün üzerinde atlı kızak ve yürüyüş yaptı.

Almanya'dan gelen Özba Açelya Güney, AA muhabirine, "Almanya'dan Çıldır Gölü'nü görmeye geldik, çok güzelmiş. Çok beğendik buraları. İlk kez buzun üzerine çıkıyorum, değişik bir his. Daha önce gelmiştik ama o zaman buz tutmamıştı. Bu haliyle ayrı güzelmiş. Göl üzerinde yürümek çok ilginç." dedi.

Atlı kızakçı Dural Daşdemir ise buz üzerinde gezinti yapmak isteyenlere hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece etkili olan soğuk, buz kalınlığını üzerine çıkılabilecek seviyeye getirdi. Biz de atlı kızaklarımızı göle indirdik ve yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladık. Bu yıl ilgi çok yoğun. Gelen herkese yardımcı oluyoruz."