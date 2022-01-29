Son dakika haberleri! Çıldır Gölü'nde buz pateni yapan milli sporcu İklim: Hayalimi gerçekleştirdim

DONAN Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yapan, buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı (19), "Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Artistik buz pateni dalında milli sporcu İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars sınırlarında buz tutan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yaptı. Şentunalı, donan göldeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın gölde dans videosu, kısa sürede yayılıp, büyük beğeni topladı.

İklim Şentunalı, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla büyük destek aldığını dile getirerek, "Orada çok üşüdüm; ama yandaki balıkçılar, seyreden insanlar herkes çok güzel tepkiler gösterdi. Çok fazla destek mesajı aldım. Bu destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.