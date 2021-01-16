Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada

16.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:18
Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada

Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kameradaMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, misafirlikteki ailenin kapı önüne bıraktığı, 500 liralık bebek arabası, apartmana giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, misafirlikteki ailenin kapı önüne bıraktığı, 500 liralık bebek arabası, apartmana giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin binaya çikolata yiyerek, girdiği görüldü. 

Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Ersoylu Caddesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, asansörün arızalı olması nedeniyle merdiveni kullanarak, 6'ncı kata çıktı. Hırsızlık şüphelisi, apartmanda oturan A.Y.'nin evindeki misafirlere ait olan bebek arabasını fark etti. Daire kapısının önündeki bebek arabasını sırtına alan şüpheli, yine merdiveni kullanarak, aşağı inip, apartmandan ayrıldı. 500 lira değerindeki bebek arabasının çalınma anı ise apartmandaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, binaya çikolata yiyerek, girdiği anlar yer aldı. 

Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada
Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada
Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kaza Ankara Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çikolata yiyen hırsızın 500 liralık bebek arabasını çalma anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 16:18:59. #1.14#
title