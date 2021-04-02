Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı
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Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı

Son dakika haberleri... Sivas'ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Sivas'ta bir bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips ve sigara çalan 3 hırsız polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek'e ait bakkalda meydana geldi. Polis ekipleri, bakkaldan 10 bin 300 TL değerinde çikolata, cips, sigara ve kasadan 300 TL para çalan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 3 şahıs çaldığı 650 paket sigara ve çeşitli yiyecek maddeleriyle birlikte yakalandılar. Ürünler işletme sahibine teslim edilmek üzere ekiplerce teslim alındı. - SİVAS

Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı
Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı
Son dakika haberleri | Çikolata ve cips hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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