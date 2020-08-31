Son dakika haberleri: ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENİNCE İŞYERİNİN ARACINI KOLONYA İLE ATEŞE VERDİ
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Son dakika haberleri: ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENİNCE İŞYERİNİN ARACINI KOLONYA İLE ATEŞE VERDİ

Son dakika gündem haberine göre Alper KORKMAZ / Bağcılar'da, bir kişi, çıkarıldığı işyerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi.

Son dakika haberleri: ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENİNCE İŞYERİNİN ARACINI KOLONYA İLE ATEŞE VERDİ
31.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:46

Alper KORKMAZ/ Bağcılar'da, bir kişi, çıkarıldığı işyerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından sürdürülürken, gözaltına alınan kişinin işlemleri sürüyor.

Olay, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Z., isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenenince işyerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z., Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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