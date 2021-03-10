Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev ve kömürlük kül oldu
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Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev ve kömürlük kül oldu

10.03.2021 12:32 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:37
Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev ve kömürlük kül oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında müstakil ev ve kömürlüğü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında müstakil ev ve kömürlüğü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kulu ilçesi Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B.'ye ait müstakil evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Ev sakinlerinin dumanı fark etmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ev sahipleri de yangını söndürmeye çalışırken, yangın çatı katı ve kömürlüğe de sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde büyük oranda maddi hasar olduğu öğrenildi. - KONYA

Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev ve kömürlük kül oldu
Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev ve kömürlük kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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