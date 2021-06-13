Son dakika haberleri: Çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Düzce'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Hocaoğlu köyünde Mehmet Balçık'a ait müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerce 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş