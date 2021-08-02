Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri: Çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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