SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza

Uyuşturucu madde ile yakalanan ünlü oyuncu için karar verildi

Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira cezaSİVAS'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.