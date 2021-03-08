SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
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SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza

08.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:08

Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira cezaSİVAS'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.

Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza

SİVAS'ın Kangal ilçesindeki çiftlik evinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ederek, kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye 48 bin 950 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kangal'a bağlı Reşadiye Mahallesi'ndeki çiftlik evinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kurusırt mevkisinde bulunan çiftlik evine baskın düzenledi. Baskında, toplu halde kumar oynadıkları belirlenen 11 kişi yakalanırken, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 48 bin 950 lira ceza kesildi.

SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
SİVAS Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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