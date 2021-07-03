Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk'a 4 gün gözaltı süresi verildi

TOSUNCUK lakabıyla bilinen Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ının Brezilya Sao Paulo'da, Türk yetkililerine teslim olmasının ardından 22.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

TOSUNCUK lakabıyla bilinen Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın 'ının Brezilya Sao Paulo 'da, Türk yetkililerine teslim olmasının ardından 22.30'da İstanbul 'da olması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Aydın için 4 gün gözaltı kararı verdi.

Çiftlik Bank Kurucusu ve CEO'su Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın Bugün sabah 09.50 sıralarında teslim olduğu Türk makamlarınca Türkiye'ye getirilmek üzere Sao Paulo'dan yola çıktı. Tarifeli uçak ile Brezilya'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK-0016 sefer sayılı uçakla 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanına inmesi bekleniyor. Mehmet Aydın'ının İstanbul'a inmesiyle gözaltına alınması ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na ifadesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülmesi bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı