Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

30.11.2020 08:54 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:12

- Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından hayata geçirilen 30 bin tonluk depo projesi tamamlandı Lisansı depoculuk faaliyeti istihdama da katkıda bulunacak Çorum'da tarımsal ticareti...

- Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından hayata geçirilen 30 bin tonluk depo projesi tamamlandı

Lisansı depoculuk faaliyeti istihdama da katkıda bulunacak

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
Kadir'in kurtarabilmek için hapse düştüğü kadın, eroin dolu araçta yakalandı
'Tek başıma kalsam bile savunacağım' diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
"Tek başıma kalsam bile savunacağım" diyordu! Azerbaycan'ı tehdit eden rahip bakın nerede
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Gözler bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında
Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Gözler bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında

ÇORUM - Çorum'da tarımsal ticareti güçlendirecek ve üreticilerin ürünlerini daha iyi bir fiyata pazarlamasına imkan sağlayacak olan lisanslı depo projesi tamamlandı.

TMO-TOBB ve Çorum Ticaret Borsası'nın ortağı olduğu şirket tarafından 30 bin ton kapasiteye sahip 20 milyon liraya mal olan lisanslı depoların yapımı tamamlandı. Bölgedeki tarımsal faaliyetler ile ekonomiye büyük katkı sağlanması hedeflenen lisanslı depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği kaydedildi. Lisanslı depo faaliyet belgesi alan Lidaş şirketi, önümüzdeki günlerden itibaren de ürün alımına başlayacak.

"Hedef projelerimizden birisini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Lisanslı depo projesinin göreve geldiklerinde hedef projelerden birisi olduğunu ifade eden Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, lisanslı depoculuk faaliyetinin hayata geçirilmesi için yaptıkları çalışmanın meyvelerini kısa sürede aldıklarını söyledi.

Lisanslı depo kurulması için girişimlerde bulunduktan sonra eski Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depo alanının kiralanması yada satın alınması noktasında çalışma başlattıklarını anlatan Başkan Özkubat, Çorum Ticaret Borsası'nın çalışmalarını görünce TMO-TOBB'un ortağı olduğu Lidaş firması Çorum'a 30 bin tonluk kendi alanı içerisine lisanslı depo yapmak için harekete geçti.

"En büyük menfaati çiftçimiz sağlayacak"

Özkubat, "Lisanslı depomuz çiftçinin ürününü değerlendirilmesinde tüccar ve sanayicinin ürününün depolanmasında, satışında bölgedeki sanayicimizin de ürüne ulaşmasında çok büyük katkılar sunacak. Özellikle çiftçilerimizin ürünlerinin satışında artık herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarına inanmıyorum. Çünkü lisanslı depolarda elektronik ortamda çiftçilerimizin ürünü direk olarak alabilecek. Alıcı çeşitliliği oluştuğu için lisanslı depodan en büyük menfaati çiftçimiz sağlayacak kesimdir. Bu ürünü kullanan sanayicimizde ürün sanki kendi deposundaymış gibi bir güvenceyle çalışacak ve stok maliyetinden kurtulacak" diye konuştu.

"Hedef kapasiteyi 60 bin tona çıkarmak"

Bu proje sayesinde 15 kişinin istihdam edileceğini belirten Özkubat, "Borsa olarak 2,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yatırımın Çorum'a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz lisanslı depomuzun kapasitesini 60 bin tona çıkarmak" dedi.

Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı
Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

İlgili Haberler

KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı
KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Diyarbakır'ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
Son dakika ekonomi: Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak
Son dakika ekonomi: Kırklareli OSB'de 2 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Osman Kavala Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Orhun Ene Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftçi ve tüccarın kazançlı çıkacağı 20 milyon liralık proje tamamlandı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 09:12:17. #1.15#
title