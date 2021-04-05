Son dakika haberleri | Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti
Son dakika yerel haberine göre - Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri...
- Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi
SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçi olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından mühimmatın aydınlatma havanı olduğu anlaşıldı. Aydınlatma havanı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce fünye ile patlatılarak imha edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ