Son dakika haberleri | Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti

Son dakika yerel haberine göre - Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri...