Son dakika haberleri... Çiçekdağı'na yeni yatırım müjdeleri

Gelen son dakika haberlerine göre Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantıda, ilçeye yapılacak yeni projelerin müjdesini aldıklarını bildirdi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı toplantıda, ilçeye yapılacak yeni projelerin müjdesini aldıklarını bildirdi.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı Kırşehir İl Koordinasyon Toplantısı'nda Çiçekdağı ile ilgili talep ve yatırımlarının da görüşüldüğünü belirtti.

Toplantının ardından Çiçekdağı için önemli yatırımların kısa sürede başlayacağını aktaran Hakanoğlu, yatırımların ilçenin gelişmesi ve ilerlemesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlçenin ihtiyaçlarının yanı sıra, çehresinin de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği müjdelerle değişeceğinin altını çizen Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Kırşehir'de yaptığımız toplantıda, Çiçekdağı'na yeni müjdeler gelmiştir. Çiçekdağı Millet Bahçesi için ödenek tahsisi, TOKİ 1. etap yapım ihalesi, Fevzi Çakmak Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı yapımı ihalesi, Çiçekdağı-Yerköy yolu arası 5 kilometrelik güzergahın düzenlenmesi, güzergahta yürüyüş, bisiklet yolu, spor alanları yapım işinin ödenek ve ihaleleriyle ilgili talimatlarını vermiştir. Bakanımız Murat Kurum'a ve AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner