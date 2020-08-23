Son dakika haberleri | Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor
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Son dakika haberleri | Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor

Son dakika haberlerine göre Yeni Zelanda'da geçen sene Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı yapan ve 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor.

Son dakika haberleri | Christchurch saldırganı Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor
23.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 20:47

Yeni Zelanda'da geçen sene Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı yapan ve 51 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki El-Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da terör saldırısı düzenleyen ve 51 kişiyi öldürüp 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant'ın karar duruşması yarın başlıyor. Tarrant, karar duruşması öncesi hayatını kaybedenlerin yakınları ile yüzleşecek. Yüzleşme sırasında yaklaşık 60 kişinin konuşması bekleniyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları ise duruşmaya katılmak ve konuşmak için korona virüs salgınına rağmen dünyanın çeşitli bölgelerinden Yeni Zelanda'ya gelerek 14 günlük karantinaya girdi. Hakim Cameron Mander, Tarrant'ın konuşması sonrası hükmü açıklayacak. Tarrant'ın ülke tarihindeki en ağır cezayı alması bekleniyor.

Hukukçular, Tarrant'ın geçen ay avukatlarını azletmesi ile kendini savunacak olmasına dikkat çekerek, adalet sistemini kendi amaçları için kullanmasından endişe ettiklerini aktardı. Otago Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Andrew Geddis yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu herkesin en büyük korkusu. Saldırgan şimdiye kadar kopya eylemlere ilham oldu. Bunun Tarrant'a görüşlerini daha fazla yaymak ve benzer dehşetlere yol açmak için bir kürsü sağlamasından korkuluyor" dedi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan duruşmada Tarrant kaldığı hapishaneden askeri bir uçak ile duruşmanın yapılacağı yere getirildi. Tarrant'a kurşun geçirmez yelek giydirildiği ve sürekli özel koruma polislerinin yanında olduğu bildirildi.

Öte yandan Tarrant, Mart ayında ifadesini değiştirmiş ve 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve 1 terörizm suçlamasını kabul etmişti.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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