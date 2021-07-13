Son dakika haberleri | CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberleri | CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri | CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sının, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yargılanmalarına devam edildi.

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sının, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yargılanmalarına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın mensuplarını duruşma salonuna almadı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" olduğu belirtilen O.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, O.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, 24 sanığa 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, 2 sanık beraat ederken, firari M.K'nin dosyası ayrılmıştı.

Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç, A.K. ve Ş.O'nun dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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