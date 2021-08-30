Son dakika haberleri: CHP'lilerden Atatürk ve silah arkadaşlarını anma yürüyüşü
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Son dakika haberleri: CHP'lilerden Atatürk ve silah arkadaşlarını anma yürüyüşü

Son dakika haberleri: CHP'lilerden Atatürk ve silah arkadaşlarını anma yürüyüşü
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: CHP Ankara İl Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi.

CHP Ankara İl Başkanlığınca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi.

Kızılay'daki il başkanlığı binası önünde bir araya gelen CHP'li bazı milletvekili, parti temsilcisi ve vatandaşlar kortej oluşturdu.

Yürüyüş sırasında Türk bayrakları taşıyan partililer, sloganlar attı, parti otobüsünden çalınan marşlara eşlik etti.

Gruptakiler, yürüyüşün ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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