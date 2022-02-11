Son dakika haberleri | CHP'li Öztrak Genel başkanımızın bireysel kararı

ARALIK, IĞDIR (DHA) - CHP'li Öztrak: Genel başkanımızın bireysel kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımız tıpkı 'Adalet Yürüyüşü'nde olduğu gibi bireysel bir kararla 31 Aralık gecesi yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Bizim anlayışımızda, zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamak da zulümdür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Isparta'da yaşanan felaketin zararlarının, elektrik faturalarının 1 ay öteleyerek tanzim edilemeyeceğini söyledi. Öztrak, "Isparta'da yaşanan felaketle ilgili dört başı mamur bir soruşturma derhal açılmalıdır. Ispartalının zararı kuruşuna kadar tazmin edilmelidir. Sorumluluğunu yerine getirmeyenlere, her türlü müeyyide uygulanmalıdır. Bundan sonra böyle müessif olayların yaşanmaması için, elektrik üretiminin, dağıtımının, dağıtım özelleştirmelerinin yapısal sorunları ele alınmalıdır. Lisans iptalleri de dahil gereken her türlü düzenleme yapılmalıdır. Bu konuda Meclis'e gereken bilgiler verilmelidir" diye konuştu.

"Genel başkanımız tıpkı 'Adalet Yürüyüşü'nde olduğu gibi bireysel bir kararla 31 Aralık gecesi yapılan zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Bizim anlayışımızda, zulme rıza göstermek, zalime karşı çıkmamak da zulümdür. Hükumete açıkça çağrıda bulunuyoruz; önümüzdeki yıl için tarımsal üretim planlaması yapın. Desteklemeleri buna göre bir an önce belirleyin. Bu yıl için arz sıkıntısı yaşanabilecek stratejik tarımsal ürünlerde, alım fiyatı ve alım garantisi uygulamasına geçin. Önümüzdeki yıl çiftçinin kullanacağı gübre maliyetinin en az yüzde 50'sini destek olarak verin. Çiftçimizin kullandığı mazotla ilgili verdiğiniz, 'yarısı bizden, yarısı sizden' taahhüdüne uyun. Çiftçimize ucuz tohum, besicimize de ucuz damızlık sağlayın. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte vergiyi kaldırın. Çiftçimize elektrik bedellerini hasattan sonra ödeme imkanı getirin. Tarımsal sulamada 2021 tarifesini bu yıl artırmayın. Tarım desteklerini kanunen vermeniz gereken orana çekin, 79 milyar liraya çıkarın."

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel